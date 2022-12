"Soy muy macho": Cristian Castro niega su supuesta aventura con una transexual

El cantante Cristian Castro es el primero que disfruta creando polémica en torno a su ya controvertida imagen publicando fotografías en tanga en sus redes sociales o travistiéndose de animadora, pero lo que no está dispuesto a permitir es que ensucien su nombre afirmando que pagó 600 dólares a una transexual guatemalteca llamada Melissa para que pasara unas horas con él hace años en Las Vegas.

"No, no, qué va. Además, ¡no tengo tanto dinero! La verdad es que no. Mira cómo estoy mirando las fotos, mira mi cara de '¿qué ha pasado?'", declaró el mexicano al programa 'El Gordo y la Flaca' de la cadena Univisión cuando una de sus reporteras le enseñó las polémicas fotografías junto a la guatemalteca que confirmarían su encuentro.

Sin embargo, Cristian, que le hizo supuestamente varios regalos a Melissa de los que ella presumió en las redes sociales, prefiere no perder la paciencia ante los constantes rumores en torno a su vida privada. De hecho, ha tenido el bonito detalle de extender una invitación a Melissa para uno de sus próximos conciertos, aunque dejando bien claro que no podrá permitirse pagarle una cantidad considerable por su asistencia.

"Esa señora puede hacer lo que quiera. Pero bueno, si ella me quiere, ¡yo también la quiero! Pero sabes que yo soy machirrín, machirrín y que tienes para largo. Es verdad que hay mucha gente así y que es divertido, así que no voy a dramatizar ni nada de eso. Al contrario, la invito o le invito a que venga a uno de mis shows y a que escuche mis canciones. Y, no sé... le puedo pagar, pero menos", concluyó divertido el cantante.

Por Bang ShowBiz