¡Sorpresa! Cameron Díaz ve la infidelidad como algo normal

Aunque a la actriz Cameron Díaz no le gusta hacer películas sobre hombres que engañan a mujeres, sí lo hace en la comedia 'No hay dos sin tres', en la que interpreta a Carly, una mujer que sale con un hombre sin saber que está casado.

"No hice la película para reafirmar nada. No estoy interesada en hacer películas sobre hombres que engañan a mujeres. Pero todo el mundo ha sido engañado alguna vez o lo será. No puedo arreglar eso, no sabría cómo hacerlo, no tengo ningún prejuicio sobre nadie", señaló a la revista OK!

Cameron cree que todos los seres humanos sufren en algún momento de sus vidas y que hay que aprovechar esos momentos para aprender de los errores.

"Somos seres humanos y por eso somos complicados. No puedes ir por la vida sin tener algunas cicatrices, no puedes salir siempre indemne, simplemente es así. Todo está predestinado, por lo que hay que tomárselo como una lección, entenderla y seguir adelante", añadió.