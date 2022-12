Solange Knowles se casa con su novio Alan Ferguson

La cantante Solange Knowles ha contraído matrimonio con el que ha sido su pareja durante los últimos seis años, el director de vídeos musicales Alan Ferguson. La ceremonia ha tenido lugar este domingo en la iglesia Holy Trinity de Nueva Orleans en presencia de su famosa hermana Beyoncé, su marido Jay Z y la hija de estos, Blue Ivy (2).

Para su gran día Solange eligió dos atuendos distintos, un vestido de novia con capa diseñado por Humberto Leon para la marca Kenzo que lució durante la ceremonia propiamente dicha y un mono color crema de Stephane Rolland para poder desplazarse con toda comodidad hasta la iglesia en una bicicleta blanca decorada con rosas.

"Todas las personas con las que he trabajado en la boda son amigos a los que quiero. Todo ha sido fruto del amor", aseguró la artista vía correo electrónico a la revista Vogue, que difundió las fotografías del enlace horas después de que este concluyera.

A los invitados se les solicitó que acudieran vestidos estrictamente de color blanco para presenciar cómo Solange recorría el pasillo camino del altar mientras sonaba una versión instrumental del tema de Donny Hathaway 'I Love the Lord, He Heard Me Cry', una de las canciones preferidas de los novios.

Después de la ceremonia, los asistentes pudieron disfrutar de las actuaciones de la cantante Kelela o Questlove entre otros, un momento que la novia aprovechó para compartir un emotivo baile junto a su hijo Daniel Julez (10), fruto de su fallido matrimonio con Daniel Smith, al ritmo del tema 'No Flex Zone'.

Las especulaciones sobre una posible boda de Solange y su actual marido comenzaron después de que la cantante compartiera una fotografía de ambos nadando en el mar con motivo de su cumpleaños el pasado mes de junio.

"Hoy no podría haber sido un día más perfecto. Gracias por todos vuestros maravillosos buenos deseos. Me han emocionado y me siento muy agradecida por tanto amor", escribió la cantante junto a la imagen.