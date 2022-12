Solange Knowles podría ser una 'luchadora profesional'

La sonada agresión que protagonizó recientemente la hermana de Beyoncé al golpear brutalmente a su cuñado, el rapero Jay Z, en el ascensor de un hotel neoyorquino podría brindarle -además de numerosas críticas- una nueva carrera profesional en el ámbito de las artes marciales, ya que el presidente del conocido torneo 'Ultimate Fighting Championship', Dana White, quiere reclutar a Solange para la próxima temporada de la competición.

"Está claro que Solange tiene lo que hay que tener para ser luchadora profesional. Tiene temperamento, fuego interior y mucha valentía. Ya me gustaría poder contar con ella para la nueva edición de nuestro campeonato", reveló el popular empresario al diario New York Daily News.

Sin embargo, Dana White recomendaría a la polémica cantante que fuera entrenándose con intensidad si algún día aceptara su peculiar oferta de trabajo, teniendo en cuenta que las luchadoras que forman parte de su exitosa franquicia no se quedarían "paradas" -a diferencia de Jay Z- si reciben la sucesión de ganchos y patadas que ya se ha convertido en la seña de identidad de Solange.

"No estaba bromeando antes cuando decía que Solange tiene potencial, pero la verdad es que la división femenina de 'Ultimate Fighting Championship' no supondría ningún juego para ella. Las profesionales que tenemos en este torneo son ambiciosas y no sienten ningún tipo de afecto por sus rivales. Aconsejaría a Solange que fuera preparándose ya en el gimnasio si al final quiere unirse a nuestra familia, porque sus compañeras no se quedarían paradas si ella les ataca sin piedad", aseguró al mismo medio.

Aunque a la hermana de Beyoncé le esperaría un jugoso contrato en el mundo de la lucha libre si se decidiera a cambiar de profesión, el hecho de que la familia Knowles ya haya arreglado sus diferencias a través de una productiva charla privada -hecha pública por el mismo clan a través de un comunicado- hace poco probable que Solange vaya a seguir cultivando su lado más violento en las próximas semanas, al menos en público.