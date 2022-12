Solange Knowles es 'mejor persona' desde que es madre

Desde que se convirtiera en madre de su hijo Julez hace 9 años, Solange Knowles (27) -hermana pequeña de Beyoncé- asegura que su vida cambió por completo. "Ver esa honestidad que tiene con todo lo que hace me ha hecho mejor persona. La maternidad es un viaje en el que no paras de evolucionar. Cuando tienes un hijo realmente tienes que moldear tu moral y tus valores en torno a tu personalidad", señaló la artista a la edición de mayo de la revista Essence. Solange -que mantiene una relación sentimental con el director de vídeos musicales Alan Ferguson- aseguraba recientemente que no quiere que su hijo siga sus pasos y se convierta en artista. "La verdad es que no es lo que tengo en mente para él, estoy constantemente tratando de empujarle para que trabaje en la ONU o sea diplomático. Trato de convencerle explicándole que si lo hace, nunca tendrá que esperar colas en los aeropuertos y podrá aparcar en cualquier sitio", declaraba a la revista Harper's Bazaar. A pesar de llevar tres años separada de su exmarido Daniel Smith, con quien contrajo matrimonio a los 17 años, la cantante mantiene una excelente relación con él. "Lo llevamos muy bien. Puedo decirle sin ningún problema: 'Necesito terminar este disco, ¿puedes venir y cuidar del niño?'", añadió.