Sofía Vergara ya prepara los detalles de su matrimonio

La actriz Sofía Vergara todavía no ha dado señales de estar a punto de experimentar la típica crisis de nervios que sufren la mayoría de las novias según se va acercando su gran día, porque ella está más que acostumbrada a lidiar con eventos de mayor magnitud que su enlace con Joe Manganiello.

"No, no estoy nerviosa. En realidad estoy acostumbrada a planear fiestas grandes, a lo latino. En mi último cumpleaños tuve que lidiar con 180 personas y seis días de celebración, y cada día teníamos un nuevo evento. Sé cómo hacer ese tipo de cosas...", confesó la colombiana a Access Hollywood.

Sin embargo, existe un secreto que explica la tranquilidad absoluta de Sofía, y es que la intérprete ha aprendido la lección y ha decidido contratar a un organizador de bodas después de lidiar con un sinfín de problemas mientras preparaba su enlace con Nick Loeb, que nunca llegó a celebrarse.

"Esta vez hemos contratado a un organizador de bodas muy especial. Lo único que hemos hecho es darle la lista de invitados, eso es todo. Pero va a ser una fiesta grande, eso seguro. Lo único que quiero es que sea una fiesta en la que me pueda divertir junto a mi familia y mis amigos, no quiero que nada me estorbe", añadió.

