Sofía Vergara y Nick Loeb, más enamorados que nunca

La barranquillera ha comenzado el año con el firme propósito de echar por tierra todas las especulaciones que han surgido en torno a su romance con Nick Loeb, cambiando su tradicional ley del silencio por una política mucho más agresiva a la hora de desmentir rumores malintencionados. Por ello, Sofía Vergara ha calificado de "absurdos" todos aquellos comentarios que, en las últimas semanas, apuntaban al fin inminente de su relación con el empresario, sobre todo porque no están basados ni en indicios ni en pruebas concluyentes.

"La verdad es que solo puedo reírme cuando leo noticias tan absurdas en la prensa, especulaciones que no tienen ningún sentido y que solo buscan llamar la atención. Me tendré que conformar con el hecho de que al menos siguen hablando sobre mí", bromeó la estrella televisiva en el programa de radio del famoso presentador Ryan Seacrest. "Todos los días veo auténticas tonterías publicadas en todo tipo de medios. Que si un día hemos discutido, que si ya no llevo el anillo de compromiso porque vamos a separarnos. La gente ve tragedias donde no las hay", se sinceró.

Más allá de las conjeturas sobre su vida sentimental, la protagonista de 'Modern Family' también se ha visto obligada a explicar por qué decidió incendiar las redes sociales durante el período navideño con una sugerente foto en la que aparecía posando en tanga. Orgullosa de la voluptuosa figura que exhibe a sus 41 años, Sofía aclara que no fue ella quien tomó la comentada instantánea pero que fue la responsable directa de su publicación en la esfera virtual.

"Fue mi hijo Manolo quien hizo la foto para inmortalizar nuestras vacaciones, aunque no voy a negar que subí la imagen porque me parecía muy atractiva. A estas alturas y con la edad que tengo, no voy a dejar pasar la oportunidad de mostrar mis encantos siempre que pueda. De hecho me dije: 'Madre mía, sigo estando muy buena'", bromeó la colombiana.

La popular intérprete disfrutó en Navidad de unas relajantes vacaciones en México en compañía de todos sus seres queridos, un tiempo de desconexión que le ha permitido volver al trabajo llena de energía -Sofía ya está inmersa en las grabaciones de 'Modern Family'- y con la ilusión añadida de ver cómo su trabajo como productora en la serie 'Killer Women', ya ha visto la luz en la pequeña pantalla.

"Muchas gracias por ver conmigo el primer episodio de 'Killer Women'. Mañana seguimos grabando 'Modern Family' y afrontando cada día como si fuera el último", publicó en su perfil de Twitter, sin hacer mención todavía a su primera nominación a los premios Razzie y al hecho de que podría tener el dudoso honor de convertirse en la peor actriz del año en el mundo del celuloide.

