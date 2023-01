Sofía Vergara y Joe Manganiello renunciaron a su privacidad por un pollo frito

Aunque en los inicios de su relación Joe Manganiello y Sofía Vergara intentaron ser lo más discretos posible para evitar a los paparazzi, ninguno de los dos pudo resistirse a la idea de salir a cenar juntos cuando ambos coincidieron en Nueva Orleans para que Joe pudiera probar el famoso pollo frito de la ciudad aun a riesgo de ser fotografiados y acabar sacando a la luz su noviazgo, tal y como sucedió.

"Cuando empezamos a salir, mantuvimos lo nuestro en secreto durante unas cuantas semanas. Ella estaba rodando una película en Nueva Orleans, el rodaje estaba llegando a su fin y era mi última oportunidad para comer un buen pollo frito de Nueva Orleans. Así que encontré un sitio en Tremé que abría el domingo por la tarde y fuimos allí. Estaba lleno, había gente sentada en la acera en la calle. Así que entré y pedí una mesa y me dijeron que no era posible porque cerraban en media hora. Les dije: 'Pagaré lo que sea, por favor. Ponme el pollo en una caja y me lo llevaré fuera', pero aun así me dijeron que no. Y entonces fue cuando entró Sofía... Yo estaba en plan de incógnito, en la puerta y dándole la espalda a la gente, pero de pronto ella dijo [con su acento colombiano]: 'Por favor, danos el pollo'. Todo el mundo oyó su voz y una camarera se nos acercó y dijo: 'No me importa que seas Sofía Vergara, no hay pollo para ti'. Y eso alertó a otra camarera que se dio la vuelta para mirarnos, y de repente alguien gritó: '¡Dios mío, son Gloria [personaje de Sofía en 'Modern Family'] y el hombre lobo de 'True Blood'!'. Todo el mundo sacó sus móviles, empezaron a grabarnos y había flashes por todos lados. Me giré hacia ella y le dije: 'Ya está, se acabó. Ahora va a enterarse todo el mundo'", reveló Joe en el programa 'The Late Late Show with James Corden'.

Curiosamente, al actor le resulta mucho más difícil pasar desapercibido que a su mujer a pesar de que ella es la estrella internacional, por lo que cuando les reconocen por la calle suele ser por culpa de Joe.

"Yo mido 1.95, peso noventa kilos y pico, tengo barba... Soy 'ese' tipo. Pero ella sí puede pasar desapercibida con un gorro y unas gafas de sol, siempre y cuando no hable, claro", explicó el actor.

Por: Bang Showbiz