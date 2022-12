Sofía Vergara y Joe Manganiello, cada vez más juntos

Desde que el apuesto Joe Manganiello fuera nombrado por la revista People como el soltero más deseado del mundo del espectáculo, el propio artista ha dejado entrever que la colombiana Sofía Vergara sería la mejor candidata para ocupar su corazón y, de paso, para ayudarle a desprenderse de ese título vinculado a su soltería ; unos sentimientos que podrían ser mutuos si se confirma la noticia de que la pareja ya se ha reunido varias veces para salir a cenar juntos.

Publicidad

"Sofía y Joe se están conociendo y divirtiéndose juntos. No hay nada serio en el horizonte pero está claro que entre ellos existe una buena sintonía. La primera vez que coincidieron en un acto público fue durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, pero ahora que Sofía está soltera, esos encuentros se han hecho cada vez más frecuentes", reveló una fuente a la revista Us Weekly.

Según el testimonio de varios testigos que les habrían visto juntos, la estrella televisiva y el guapo intérprete degustaron una suculenta cena ayer lunes en uno de los restaurantes más exclusivos de Luisiana, Li'l Dizzy's Café, una velada que supuso el broche de oro a las celebraciones del 4 de julio que, como asegura otro informante, también disfrutaron juntos.

"No paraban de intercambiar gestos de complicidad y de tomarse fotos juntos. Quizá querían dar la impresión de que solo eran amigos , porque no les importaba posar con otros comensales cada vez que eran reconocidos. Pero con el paso de las horas demostraron que algo más ha surgido entre ellos, ya que no dejaban de agarrarse de la mano y de darse tiernos besos en la mejilla", aseguró un confidente al mismo medio.

Lo cierto es que no resulta demasiado sorprendente la rapidez con la que Joe Manganiello parece haber cumplido su deseo de cautivar a una de las intérpretes más hermosas y cotizadas del momento, teniendo en cuenta que hace solo unos días decidía hablar abiertamente de cómo la exuberante Sofía Vergara se había convertido rápidamente en la mujer de sus sueños.

Publicidad

"Sofía Vergara es sin duda el tipo de mujer que sería ideal para mí, me encantan sus curvas, su trasero y todo ese halo de feminidad latina que la hace tan especial. Creo que es perfecta y no veo que tenga ningún defecto visible: tiene un rostro precioso, un pelo muy cuidado y además ese carácter festivo que tanto me gusta en una chica", aseguraba el artista en conversación con People.