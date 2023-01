Sofía Vergara volvería a recurrir a la fecundación in vitro para ser madre

A pesar de la batalla legal que mantiene con su exprometido Nick Loeb por el control de los embriones que ambos congelaron antes de finalizar su relación, a Sofía Vergara no se le han pasado las ganas de convertirse en madre, esta vez junto a su flamante marido Joe Manganiello, mediante un proceso de fecundación in vitro y una gestante subrogada.

"No me importaría tener otro hijo. Mi marido es más joven que yo y él quiere tener niños, así que estamos intentando ver qué vamos a hacer. La idea de repetir todo el proceso de nuevo no me asusta. A ver, no es como si fuera a suceder de manera natural, ¿verdad?", explica la colombiana en la revista The Edit.

La intérprete ya es madre de Manolo, a quien tuvo a los 20 años junto a su novio del instituto y primer marido, Joe González. Aunque mucha gente se sorprende al descubrir que una de las actrices más deseadas del mundo es madre de un joven de 23 años, para Sofía lo extraño es ver a mujeres de su edad con hijos pequeños.

"Es divertido ver a muchas de mis amigas criando a niños pequeños. En Estados Unidos, las mujeres posponen mucho la maternidad, pero en Latinoamérica la mayoría de mis amigos tienen hijos de la edad del mío", añade.