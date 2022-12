Sofía Vergara: 'Ser actriz no estaba bien visto en Sudamérica hace 20 años'

Para la actriz Sofía Vergara (43) la interpretación no fue su primera opción profesional, sino que inició los estudios para ser dentista porque era "lo que suponía que debía hacer" hasta que decidió "convencer" a su familia de que la actuación era lo que le apasionaba.

"Yo quería ser doctora, pero hace 20 años las mujeres no llegaban realmente a serlo. Se suponía que debías casarte y tener hijos, y la carrera de Medicina es muy difícil y te quita mucho tiempo. Así que lo siguiente mejor era ser dentista porque podías trabajar y volver a casa con el típico horario de 9 a 5. Pero cuando decidí entrar en la industria del entretenimiento tuve que convencer a mis padres porque esta carrera no estaba bien vista hace 20 años en Sudamérica", revela la artista a la revista británica Stylist.

La vida de la actriz colombiana no fue precisamente fácil durante unos años, en 1998 su hermano mayor, Rafael, fue asesinado en un intento de secuestro en su país natal. Lo que llevó a la artista a mover a Miami a su madre, hermana y hermano pequeño.

"Cuando estaba creciendo, Colombia era un lugar muy peligroso. Somos muy afortunados de que el narcotráfico haya sido prácticamente erradicado. Ahora el país ha cambiado completamente y tenemos mucha suerte de haber sobrevivido a todo eso. Había mucho secuestro por ese entonces. Cualquiera que tuviera dinero era un objetivo. Mi familia tuvo escoltas armados durante un tiempo".

La actriz -madre de Manolo, fruto de su fallido matrimonio con Joe González- siempre ha tenido claro "qué debía hacer" porque se considera una persona "responsable", algo que ha tomado como ejemplo de sus padres.

"Siempre he visto a mi padre trabajar [como ganadero] y a mi madre como ama de casa. Así que siempre me he considerado una persona responsable y he sabido qué debía hacer en cada momento", añade Sofía.

Pero las duras circunstancias que le rodearon nunca quitaron la ambición a la actriz de 'Modern Family', quien siempre buscó la popularidad.

"Siempre supe que lo que quería era la fama y el reconocimiento. Así que para poder hacer todas las cosas que quería hacer: patrocinios, lanzar líneas de ropa, de muebles, perfumes... sabía que tenía que ser famosa, por eso terminé actuando y me gustó".