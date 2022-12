Sofía Vergara revela que a veces se siente como una 'drag queen'

Con su humor de siempre, Sofía Vergara ha querido compartir cómo en ocasiones ella misma se da cuenta de que su voluptuosa figura puede llegar a ser un tanto "exagerada" para los cánones de belleza de una mujer "normal".

"A veces me miro en el espejo y pienso que parezco una drag queen. Soy mujer, pero soy muy exagerada con mi pechos, mi trasero, con cómo me maquillo y mi acento, por supuesto", reconoce la actriz colombiana al periódico Daily Mirror.

Pero a pesar de saber eso, sigue sorprendida por haber sido nominada al "mejor trasero" junto a la mismísima protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Compito como mejor trasero contra Kim Kardashian y ella tiene como 10 años menos que yo. Ella debería estar molesta por tener que enfrentarse a mí. Creo que la he ganado una o dos veces. He coincidido con ella en alfombras rojas y es una mujer preciosa, así que alguien está loco por ponerme en esas listas", añade en el diario británico.

Pero no es difícil pensar por qué se incluye a Sofía en esos listados de mujeres sexis o con los mejores atributos, al fin y al cabo ella es la primera que se preocupa por aparecer siempre perfecta.

"Parte de ser latina consiste en arreglarte. Por ejemplo, no me gusta salir de casa sin pintalabios, algo de colorete y máscara de pestañas. Para mí, maquillarme es como lavarme los dientes. No es un gran esfuerzo", contaba a la revista Closer.