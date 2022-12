Sofía Vergara resta importancia a las comparaciones con Miley Cyrus

Ir a las fotos de la fiesta de los Emmy

Aunque la estrella colombiana y la joven Miley Cyrus solo parecen tener en común su gusto por los bailes provocativos, las referencias que hizo Sofía Vergara a la estrella Disney tras protagonizar una sesión de 'twerking' en la fiesta posterior a los Emmy se han difundido con intensidad en todo tipo de medios de comunicación, estableciendo unas similitudes entre las dos artistas que ahora la actriz quiere evitar a toda costa.

De esta forma, Sofía asegura que en ningún momento pretendía burlarse o imitar a la joven intérprete delante de todos los asistentes a la fiesta del humorista Jimmy Fallon, una celebración posterior a la gala de premios en la que la diva televisiva disfrutó de una noche "inolvidable".

"Creo que se ha exagerado todo un poco. Solo estaba bailando y pasándolo bien cuando uno de mis primos tomó una foto en un momento bastante peculiar. Al verla reconozco que me hizo gracia y decidí publicarla en Twitter con una pequeña mención a lo que pasó en los premios MTV. Pero no tenía ninguna intención de crear polémica, solo estaba bailando y disfrutando de un momento inolvidable", explicó Sofía en la rueda de prensa sobre su nueva línea de ropa para la cadena de grandes almacenes Kmart, como recoge el diario USA Today.

Sin embargo, el hecho de que su espontánea coreografía resultara más sugerente para algunos internautas que el provocativo baile de Miley ha provocado que muchos periodistas estén deseosos de que Sofía repita semejante número, pero ella misma aclara que no tiene ninguna intención de convertirse en bailarina profesional ni de "dar lecciones" a nadie sobre cómo ejecutar sensuales movimientos de cadera.

"No tengo que dar lecciones a nadie sobre cómo bailamos los colombianos. El mensaje de Twitter fue solo una broma y una buena muestra de lo bien que lo estábamos pasando. Ni siquiera me acuerdo bien de lo que hice: solo quería vivir el momento y dejarme llevar por la música. No es que tenga intención ahora de hacer carrera en el mundo del baile", bromeó la artista en el mismo evento.

Más allá del debate público que se ha generado sobre su faceta más festiva, Sofía Vergara parece estar mucho más entusiasmada por los proyectos profesionales que ha vuelto a emprender en septiembre: la grabación de los nuevos capítulos de 'Modern Family' y la citada colección de ropa que acaba de lanzar al mercado.

Eso explica que la actriz latinoamericana quisiera compartir con sus seguidores de las redes sociales algunos detalles de las dos actividades que ocupan la mayor parte de su tiempo. "'Modern Family' regresa a las pantallas esta noche. ¡No lo olviden!", escribió la diva en su perfil de Twitter tras publicar una foto del acto promocional que protagonizó en los almacenes Kmart.

Por: Bang Showbiz