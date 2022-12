Sofía Vergara quiere que su boda sea por lo alto

Aunque sus primeros planes de boda incluían una pequeña ceremonia en Las Vegas, Sofía Vergara ha cambiado de idea y ahora quiere celebrar por todo lo alto su gran día, ya que es la primera vez que su prometido, Joe Manganiello (38), pasa por el altar.

"Le dije, 'Joe, vayamos a Las Vegas', porque por aquel entonces yo quería una boda pequeña, aunque luego pensé que tenía que ser superespecial para Joe porque era su primera boda. Así que, ¡tiene que ser a lo grande!", revelaba la actriz de 42 años a la página web australiana news.com.au.

Esta boda se convertirá en la segunda para Sofía Vergara, pues previamente estuvo casada con Joe González, con quien tuvo a su hijo Manolo (23). Posteriormente, la guapa colombiana estuvo comprometida con Nick Loeb hasta su ruptura el pasado mes de mayo, y desde ese momento Joe Manganiello confesó su interés por Sofía, anunciando públicamente su romance poco después. No sin que antes la actriz tuviera muchas dudas, sobre todo porque ella quería encontrar a alguien mayor.

"Bueno, yo acababa de salir de una relación y quería paz y tranquilidad. Sonaba como una mala idea empezar a salir con un soltero sexy de Hollywood. Y además cuatro años más joven que yo. Sonaba como si tuviera un montón de trabajo por hacer en ese momento. Así que pensé: 'No quiero pasar por esto. Voy a encontrar a un hombre mayor, un tipo más normal, pero él me convenció para salir un día. Y sigo pensando que fue como: 'Vale, voy a salir con él una vez y a pasármelo bien'. Pero entonces le conocí y descubrí cómo era", explicó.

Sofía cree que ha sido capaz de encontrar el amor junto a Joe porque ahora sabe lo que quiere.

"Lo importante de ir cumpliendo años es que ahora sabes más sobre la vida, así que puedes tomar decisiones mejores, como la de Joe, pero no solo porque sea sexy. Yo he salido con chicos bajitos, altos, delgados, gordos... No tengo ningún problema con nada de eso", añadió.

Aunque aún no hay fecha de boda, ambos planean convertirse en marido y mujer este mismo año.

Por: Bang Showbiz