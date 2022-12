Sofía Vergara, nuevamente nominada a unos premios Emmy

La actriz, que ha sido el centro de todas las miradas durante cuatro años por su interpretación de Gloria Delgado en la popular comedia estadunidense, nuevamente se enfrentará a grandes artistas de la pantalla chica como su compañera de reparto Julie Bowen, Jane Lynch de ‘Glee’, Merritt Wever de ‘Nurse Jackie’, Mayim Bialik de ‘The Big Bang Theory’ y Anna Chlumsky de ‘Veep’.

Al conocer la noticia, la colombiana publicó en su cuenta de Twitter la foto que aparece en la parte superior acompañada del siguiente comentario: “Gracias to Modern Family,to my cast ,to my fans!!!! Celebrating in Mykonos”.

Ante este hecho, de inmediato los medios de comunicación como Blu radio han publicado esta nominación. Escucha aquí .

