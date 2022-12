Sofía Vergara notó que su cuerpo se está volviendo flácido

La siempre extrovertida Sofía Vergara es muy consciente del atractivo de su novio Joe Manganiello, con quien inició un apasionado romance el pasado mes de julio tras poner punto final a su compromiso con Nick Loeb, por lo que siente muy afortunada de ser la elegida para "jugar" con un hombre que siempre ha considerado que debe pertenecer a "otra especie".

"Para mí, Joe pertenece a otra especie. Le miro, y siento que estoy en la película 'E.T'. ¿Os acordáis? En la que un extraterrestre aterriza en la tierra... Y yo soy quien tiene la oportunidad de jugar con él", reveló la colombiana en el programa 'Today'.

Pero por mucho que valore el musculoso físico de su actual pareja, Sofía nunca ha compartido su afición por el gimnasio, al que comenzó a acudir regularmente únicamente tras cumplir los temidos 40 años.

"Todo el mundo sabe que no me gusta entrenar. Siempre he estado muy feliz conmigo misma. Pero cuando cumplí 40 años empecé a darme cuenta de que mi cuerpo en general estaba volviéndose flácido", aseguraba recientemente a la revista Shape.

Además de comenzar una rutina de ejercicio físico regular, la otra arma secreta de la voluptuosa intérprete para mantener su espectacular figura a sus 42 años es controlar la cantidad de dulce que come cada día, una tarea que le resulta aún más complicada que someterse a sesiones regulares de ejercicio cardiovascular.

"He oído por ahí que hay alguien en Los Ángeles que te hipnotiza para que no vuelvas a comer dulce. Estoy considerando seriamente esa posibilidad porque estoy obsesionada", añadía.

