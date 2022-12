Sofía Vergara no tiene prisa por casarse

Aunque la atractiva actriz colombiana está comprometida con el empresario Nick Loeb desde hace un año, Sofía Vergara asegura que todavía no ha fijado una fecha para la esperada ceremonia ya que no tiene ninguna prisa por darse el esperado 'sí, quiero'.

"El otro día estaba pensando en que los estadounidenses tienen un concepto distinto sobre el matrimonio, dicen: 'Estamos comprometidos. Ahora vamos a planear la boda'. Mientras que para los latinos el hecho de comprometerse significa entrar en otra etapa de tu relación sentimental. No decimos: 'Vamos a llamar inmediatamente a la floristería'", confesó la intérprete durante una entrevista en el popular programa de Chelsea Handler.



Sofía desató los rumores sobre una posible crisis con su prometido al no lucir el anillo de compromiso durante su entrevista, hecho que alimentó las habladurías de que la colombiana podría estar pensando seriamente en no contraer matrimonio con Loeb.



Sin embargo, la intérprete se mostró completamente ajena a los comentarios y no dudó en hacer gala de su carácter afable y extrovertido a la hora de bromear sobre el malestar que siente su hijo Manolo, de 22 años, cuando lo confunden con su novio.



"A veces estamos de compras y alguien le dice: 'Cómprale esto a tu novia'. A mí me encanta pero él me empieza a decir: '¡Mamá, para!'. Él lo odia. Por esa razón, para que Manolo no se sienta mal, solo salgo con hombres que sean 10 años mayores que él", reveló.

Por: Bang Showbiz