Sofía Vergara no renuncia a su pasión por las hamburguesas

La exuberante Sofía Vergara asegura que no necesita someterse a estrictas dietas ni sacrificar sus platos preferidos para mantener intacta su espectacular figura, ya que opina que la clave para estar sana y gozar de una envidiable silueta reside en el equilibrio y la disciplina.

En opinión de la artista, controlar las cantidades de lo que ingiere, optar por una dieta alimenticia variada y saber destacar los puntos fuertes de la anatomía -además de saber esconder los defectos- son las tres normas a cumplir para poder presumir de uno de los cuerpos más deseados del mundo.

"No voy a negar que los buenos genes que he heredado tienen algo que ver con mi apariencia física, ya que nunca he tenido que renunciar a comer todo lo que me gusta. Cuando me apetece, me pido una hamburguesa con queso y la saboreo hasta que ya no puedo más, pero también es cierto que trato de no propasarme a la hora de darme a los caprichos. Lo importante para mantenerse bien es hacer mucho ejercicio y comer de todo pero en su justa medida. La moderación es esencial para poder disfrutar al máximo, aunque también es importante que tu forma de vestir te ayude a exhibir lo mejor de tu cuerpo y a disimular aquellos pequeños defectos", explicó la estrella televisiva al portal de moda High Fashion Magazine.

La protagonista de la serie 'Modern Family' no se atrevería a dar este tipo de consejos si no creyera firmemente que mujeres de toda clase y condición pueden aspirar a irradiar tanto magnetismo como ella en sus apariciones públicas. Por ello, Sofía se empeña tanto en promocionar su colección de ropa para la cadena de grandes almacenes Kmart y en ofrecer al público llamativos diseños a precios populares, una propuesta comercial que hubiera deseado tener a su disposición cuando no contaba con suficientes recursos para vestir a la última.

"Presumir de un estilo original y sofisticado no tiene por qué costarte un millón de dólares, y lo digo por experiencia. El buen vestir no depende tanto de lo que cuesta la ropa como de tu criterio a la hora de elegir aquellas prendas que se ajustan a tu cuerpo y realzan tus encantos. Si tienes unas piernas bonitas, enséñalas, y si no lo son tanto, es tan sencillo como utilizar unas buenas medias. El propósito de mi línea de ropa es que todo el mundo encuentre aquello que le sienta bien y que pueda pagarlo sin complicaciones", aseguró la diva latina.

Aunque ha preferido contar con la reputada diseñadora Vera Wang para confeccionar el vestido que lucirá durante su boda con Nick Loeb -un enlace cuya fecha todavía no ha sido fijada-, la extrovertida intérprete siempre ha predicado con el ejemplo al presentarse en numerosos eventos luciendo con orgullo sus propios modelos, o incluso calentando la redes sociales al publicar numerosas fotos posando con varios de sus coloridos biquinis.

Sin embargo, teniendo en cuenta que logró convertirse en la mujer más fotografiada de la alfombra roja tanto en la pasada gala de los Emmy como en su edición de 2012 -año en el que se le rompió el vestido a la altura del trasero- gracias a los vestidos de su modista preferida, Sofía no duda en reconocer que Vera Wang conoce su cuerpo incluso mejor que ella misma.

"Todavía no sé cuándo me voy a casar, pero el día en que lo haga tengo que ir vestida de Vera Wang. No hay nadie que sepa como ella qué le sienta bien a mi cuerpo, y sus diseños son sin duda mis preferidos", explicaba a la revista People.

Por: Bang Showbiz