Sofía Vergara no puede salir de casa sin maquillaje

Consciente de que su explosiva presencia ha jugado siempre un papel fundamental en el desarrollo de su carrera profesional, la colombiana Sofía Vergara admite que debe cuidar al máximo cada aspecto de su apariencia física y que, con el paso del tiempo, ha aprendido a exprimir al máximo las posibilidades que le ofrece la cosmética para destacar sus mejores facciones.

"Me encanta el maquillaje en general, ya que nunca salgo de casa sin aplicarme un poco en el rostro, aunque solo sea colorete en las mejillas. Me siento muy mal si no lo hago porque es algo que, en cierto modo, ya forma parte de mi imagen. Tampoco puede faltar un poco de sombra de ojos para acentuar la mirada", confesó la actriz en la edición india de la revista GQ.

La importancia que Sofía concede a un aspecto impecable le anima a llevar siempre consigo un set de maquillaje plagado de productos, indispensable entre otras cosas para ocultar el color rubio original de sus pestañas.

"Tengo que utilizar rímel constantemente porque mis pestañas son rubias. Así que nunca me olvido de llevar varios frascos cuando salgo de casa. Otro de mis productos para el cuidado básico es una loción hidratante para la piel, que me viene genial", comentó al mismo medio.

La exótica belleza de la estrella televisiva también es resultado de la saludable y disciplinada rutina alimenticia que tiene que seguir a diario, una dinámica con la que trata de combatir su adicción por los dulces y la bollería industrial. Sin embargo, en esa batalla contra los productos calóricos Sofía no siempre tiene las de ganar , por lo que acaba dominada por un gran sentimiento de culpa en las pocas ocasiones en las que incumple su régimen.

"Me encantan los dulces, es algo que nunca he podido evitar. En mi casa siempre tengo a mano todo tipo de postres como tartas o pasteles, ya que es uno de mis placeres favoritos. Pero a veces me siento culpable porque me paso de la raya y tiro por tierra todo el esfuerzo del ejercicio y la dieta", admitió.

Aunque buena parte de los elogios que recibe hacen referencia a la originalidad de su estética, Sofía confiesa que cuenta con sus propios iconos de belleza para inspirarse a la hora de planificar sus estilismos.

"Admiro profundamente a Sofía Loren porque sabe en todo momento qué es lo que le sienta bien. Pero lo que sin duda más me llama la atención de ella es que, después de llegar a Hollywood, se mantuvo fiel a su personalidad y a su estilo único", aseveró.

