Sofía Vergara no puede controlar su pasión por Joe Manganiello

Aunque su romance comenzó hace apenas dos meses, Sofía Vergara ya no intenta disimular el apasionado idilio que está viviendo con el musculoso intérprete Joe Manganiello, con quien no duda en deshacerse en mimos y carantoñas en cada una de sus salidas públicas.

De hecho, la diva colombiana era la pura imagen de la felicidad en el concierto que el cantante Justin Timberlake ofreció este martes en Los Ángeles, donde Sofía se comportó como una adolescente enamorada susurrando confidencias al oído de Joe mientras su chico actuaba como el novio perfecto.

"Joe y Sofía parecían estar colados el uno por el otro. Sofía no paraba de murmurarle cosas al oído entre risitas. En un momento dado, le pasó el brazo alrededor de la cintura y Joe se puso a besarle el cuello. No pararon de besarse y abrazarse en toda la noche. No podían quitarse las manos de encima", aseguró un testigo presencial al portal E! News.

Además de dejar patente su buena química a nivel físico, la pareja también demostró que por fin ha conseguido superar el primer bache en su relación, provocado por la intensa vida social de Sofía. Pese a que en un principio las salidas nocturnas de la actriz habrían supuesto una amenaza para la sobriedad de su pareja, Joe demostró que su problema de alcoholismo es cosa del pasado, al encargarse de que a su chica no le faltara una copa con la que refrescarse a lo largo de la velada.

"No pararon de bailar en su propia burbuja. Y Joe se comportó como un perfecto caballero, siendo muy atento con ella y acercándose al bar para conseguirle a Sofía una copa de vino", añadió el mismo informante.

Al parecer, tanto Joe como Sofía han logrado alcanzar el equilibrio perfecto entre el jovial espíritu de la intérprete y el estilo de vida más hogareño de su novio, dando de paso un giro radical a la glamurosa vida de soltera de la colombiana.

"Joe es muy feliz ahora mismo, está como loco con Sofía. Además, ejerce una influencia muy buena sobre ella porque ha conseguido hacerle ver que puede divertirse igual sin necesidad de beber. Incluso ha logrado incluir el ejercicio y su estilo de vida saludable en su rutina como pareja", revelaba recientemente una fuente al portal Radar Online.