Sofía Vergara llevará su nuevo perfume en su boda

En dos meses una pareja de guapos, Sofía Vergara y Joe Manganiello, contraerán matrimonio. Y aunque muy poco se sabe del evento, Sofía sí ha querido compartir que llevará su nuevo perfume -'Love', que saldrá al mercado en octubre- en su gran día.

"Me caso en noviembre y es un momento muy importante en mi vida", asegura la intérprete en Women's Wear Daily.

Publicidad

Pero no siempre le ha gustado usar delicados perfumes, sino que antes prefería llevar fragancias de hombre.

"En Colombia ponemos colonia a los bebés. Nos gustan mucho y creces con perfumes y colonias como parte de tu rutina diaria. Durante mucho tiempo me gustaron las colonias y perfumes de hombres. Pensaba que eran más interesantes", cuenta la actriz, que se estrenó en el mundo de los olores con el perfume 'Sofía' el año pasado.

Y su segundo aroma no será el último, ya que Sofía tiene pensando ampliar su colección en un futuro.

"Es un negocio muy interesante. Es muy agradecido y divertido. Me encanta el perfume. Me gusta todo el ritual de darme una ducha y prepararme. No me siento completa si no me pongo una agradable esencia".

Publicidad

La actriz sabe que 'Modern Family' ha sido la llave que le ha permitido, entre otras cosas, arrancar esta línea de perfumes.

"La serie me ha permitido crearme un nombre. Ha hecho todo esto posible", reconoce Sofía.

Publicidad

Y no solo la serie ha influido. Su procedencia colombiana ha sido de buena ayuda.

"Conmigo, como hablo también español, pueden dirigirse a ambos mercados. Y como grabo el comercial en inglés y español al mismo tiempo no tienen que contratar a dos personas. Tienen un buen negocio conmigo", añade en la misma publicación.