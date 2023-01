¿Sofía Vergara estará embarazada? no se tomó ni un trago en su boda

La pasión de Sofía Vergara por soltarse la melena en toda fiesta a la que acude no es ningún secreto, por eso muchos de los invitados que acudieron a las celebraciones de su boda con Joe Manganiello el pasado fin de semana se quedaron sorprendidos al comprobar que no probó ni una gota de alcohol, lo cual ha hecho saltar las alarmas sobre un posible embarazo de la colombiana.

"La recepción fue muy divertida. Aunque muchos de los invitados estaban borrachos, Sofía no bebió", afirma una fuente al portal Radar Online.

A pesar de que en un momento determinado se pudo ver a la actriz con una copa de vino en la mano, en realidad no llegó a probarla. Quien tampoco bebió en el convite fue su marido, que lleva más de doce años sin beber tras conseguir superar sus problemas de alcoholismo, así que también cabe la posibilidad de que Sofía decidiera renunciar al alcohol en su gran día para apoyarle.

"O bien decidió no beber por respeto a Joe, o está embarazada. Joe tiene muchas ganas de tener hijos con ella y ha dicho que van a empezar a intentarlo enseguida", añade.

Sin embargo, Sofía ha reconocido en varias ocasiones que lo más probable es que tenga que recurrir a la gestación subrogada, técnica conocida popularmente como vientre de alquiler, si quiere formar una familia junto a Joe debido a su edad -43 años- y a un pequeño problema de salud.

"A mi edad ya estoy en una situación límite para hacerlo. Y si decido hacerlo, necesitaría una gestante subrogada. Tengo un mioma. No me duele, pero supuestamente está justo en el sitio donde habría que implantar el embrión... No me quedan demasiados óvulos como para andar probando suerte a ver si me quedo embarazada de forma natural y ver qué sucede. Necesitaré ayuda. Pero no me preocupa, no pasa nada", revelaba a la revista InStyle.

CON BANG SHOWBIZ