Sofía Vergara, en líos judiciales con su exnovio Nick Loeb

Lo último para lo que tiene tiempo Sofía Vergara entre los preparativos de su boda con Joe Manganiello y el rodaje de la serie 'Modern Family' es para preocuparse por la demanda interpuesta contra ella por su exprometido Nick Loeb exigiendo la custodia de los embriones que ambos congelaron antes de finalizar su relación para llevarlos a término y convertirse así en padre.

"No creo que eso vaya a llegar a ninguna parte", explica tajante la colombiana en la revista InStyle.

Publicidad

La desagradable experiencia que ha supuesto para ella la demanda de Nick no ha acabado sin embargo con sus ganas de formar una familia junto a su actual pareja, a pesar de ser consciente de que tendría que optar por una gestación subrogada, técnica conocida popularmente como vientre de alquiler.

"A mi edad ya estoy en una situación límite para hacerlo. Y si decido hacerlo, necesitaría una gestante subrogada. Tengo un mioma. No me duele, pero supuestamente está justo en el sitio donde habría que implantar el embrión... No me quedan demasiados óvulos como para andar probando suerte a ver si me quedo embarazada de forma natural y ver qué sucede. Necesitaré ayuda. Pero no me preocupa, no pasa nada".

Basng Showbiz.