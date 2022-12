Sofía Vergara desvela el mejor atributo de Joe Manganiello

A pesar de que los atributos físicos de Joe Manganiello podrían ser más que suficientes para conquistar a cualquier mujer, la actriz Sofía Vergara no se conforma con que su novio, con quien mantiene un bonito romance desde hace tres meses, tenga un cuerpo espectacular, sino que para ella también resulta imprescindible que cuente con un gran sentido del humor.

"Bueno, es muy sexy. Es un gran tipo, es muy gracioso. Y es muy divertido, lo cual es muy importante para mí porque necesito estar con alguien que sepa cómo divertirse porque me encanta pasármelo bien", confesó Sofía en el programa 'Live! With Kelly and Michael' de la cadena de televisión estadounidense WABC-TV.

Dejando a un lado el sentido del humor de los dos actores, lo cierto es que Joe y Sofía conforman una de las parejas más atractivas de la industria cinematográfica en estos momentos, lo cual no impide que en su vida diaria se comporten como dos enamorados.

"Lo único que hacemos es mirarnos en el espejo todo el tiempo. Cuando estamos juntos no vemos la televisión, solamente nos miramos el uno al otro", bromeó la colombiana.

Y aunque lo más fácil sería atribuir el espectacular físico de la pareja a maratonianas sesiones de ejercicio y una estricta dieta, en el caso concreto de Sofía las privaciones no forman parte de su alimentación ya que tiene un vicio inconfesable: su adicción a las tartas.

"Joe no come tarta porque está entrenando, pero ya la como yo por él. Soy adicta a las tartas. Tengo en casa, y también llevo alguna conmigo cuando viajo. Incluso probé la tarta sin gluten y no me gustó, pero aun así me la comí. Si estoy triste, como tarta. Si estoy feliz, también como tarta", admitió.