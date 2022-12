Sofía Vergara considera que su belleza no le ha permitido hacer personajes de mujeres normales

"Me di cuenta de que contar con un buen cuerpo era una ventaja en la televisión, al igual que llamar la atención y recibir publicidad. Pero también significa que no puedes interpretar papeles normales, no puedo dar vida a una chica corriente. Así que ahora intento encontrar personajes que me permitan explotar mi aspecto y mi personalidad para seguir avanzando en mi carrera", reveló la colombiana al periódico The Sun.

Publicidad

Sin embargo, Sofía no siempre se ha sentido tan a gusto como hoy en día siendo el centro de atención por su físico, algo que le llevó incluso a precipitarse en su decisión de contraer matrimonio con Joe González cuando tenía apenas 18 años.

"Cuando era una adolescente, estaba muy delgada y tenía mucho pecho. Todo el mundo me miraba y, por supuesto, todos los hombres estaban interesados en mí. Fue un alivio conocer a mi primer marido porque entonces ya no tuve que aguantar tanto que me persiguieran", reconoció.

En la actualidad, a Sofía -que está comprometida con el atractivo actor Joe Manganiello- no le preocupan demasiado los estragos que el paso del tiempo pueda causar en su belleza.

"Me siento muy cómoda con mi aspecto y no me preocupan las arrugas. Creo que si una mujer se mantiene en forma y lleva un estilo de vida saludable, puede seguir proyectando belleza independientemente de su edad", concluyó.

Publicidad

Por: Bang Showbiz