Sofía Vergara casi se arruina por aprender inglés

La extrovertida Sofía Vergara presume hoy en día no solo de su condición de colombiana sino del característico acento que la define en la serie 'Modern Family', pero la actriz reconoce que sus inicios en Hollywood no fueron tan fáciles de sobrellevar y, menos aún, sus arduos esfuerzos de aprender inglés con un puro acento de la costa oeste de Estados Unidos.

De esta forma, Sofía confiesa que su llegada a la meca del cine estaba proyectada para seguir los pasos de dos de sus grandes referentes, la mexicana Salma Hayek y la española Penélope Cruz, a quienes la estrella televisiva quería emular en su rápido aprendizaje del idioma y en la forma en que ambas lograron atenuar sus fuertes acentos en español. Sin embargo, la popular artista reconoce ahora que infravaloró demasiado las dificultades a la hora de emprender tan dura tarea.

"Me gasté un montón de dinero en un profesor particular que me ayudaba a corregir los errores y que me proporcionaba entrenamiento vocal. Pasé muchos meses yendo a clases y casi me arruino porque cobran unas cantidades desorbitadas. Estudiaba con este profesor tres horas al día y cuatro veces por semana, pero nada de eso me sirvió. Me iba fatal con las audiciones, no tenía trabajo y en ese momento estaba muy frustrada", reveló la intérprete en el programa televisivo de la polifacética cantante Queen Latifah, que acaba de estrenarse en Estados Unidos.

"Cuando me mudé a Hollywood, pensé: 'No puede ser muy difícil deshacerme del acento. Si Penélope Cruz y Salma Hayek lo han hecho, yo también puedo hacerlo'. Pero resultó no ser tan sencillo como yo creía", apuntó Sofía entre risas.

Sin embargo, las decepciones se convirtieron en toda una oportunidad cuando la diva de la televisión decidió mantener inalterable su exótico acento y explotar su vena latina para destacarse en el mundo del espectáculo.

"Al final me acabé relajando y me dije: 'Voy a usar lo que tengo y a hacerlo con orgullo'. Y fue así como acabé consiguiendo todo lo que me propuse", explicó Sofía irradiando seguridad en sí misma.

Entre los muchos hitos que la famosa intérprete ha acumulado en sus años en Norteamérica no solo destaca su condición de actriz mejor pagada de la televisión, sino también las numerosas nominaciones que ha recibido en premios como los Globos de Oro y los televisivos Emmy. Al margen de su faceta interpretativa, Sofía se ha convertido en un objeto de deseo para el mundo de la publicidad y actualmente se erige como la seductora imagen de las bebidas bajas en calorías de la multinacional Pepsi. A todo eso hay que sumar también su lucrativo negocio como diseñadora, con su variada colección de ropa y complementos que distribuye a través de los grandes almacenes Kmart.

Por: Bang Showbiz