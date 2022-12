Sofía Vergara asegura que es "un estereotipo positivo para los latinos"

La estrella televisiva se ha visto obligada de nuevo a salir en defensa de su trabajo en la aclamada serie 'Modern Family' ya que, además del éxito y la popularidad que le ha brindado su personaje de Gloria Delgado en los últimos cuatro años, Sofía Vergara ha recibido también numerosas críticas por parte de algunos sectores que consideran que su interpretación contribuye a reforzar los clichés latinos más perjudiciales para la comunidad.

Aunque Sofía Vergara admite que en la pequeña pantalla da rienda suelta a su carácter más temperamental, a su pasión por la moda e incluso a su gran potencia vocal, la actriz asegura que esos rasgos solo la definen a ella misma y a todo aquel que se sienta identificado con su personaje más allá del origen étnico o racial.

Negando que trate de englobar a todo el colectivo hispano en torno a su papel televisivo, la colombiana no duda en exhibir su orgullo por la "autenticidad" que destila Gloria y el hecho de que la mayor parte del público esté enamorado de su personaje.

"¿Quién ha dicho que las mujeres latinas seamos todas iguales? Es imposible crear un prototipo que represente fielmente a millones de mujeres hispanas procedentes de 20 países distintos, y obviamente esa no ha sido nunca nuestra intención. Es cierto que Gloria puede exagerar los rasgos y las características de algunas de nosotras, pero en ese caso creo que es un estereotipo positivo para los latinos: mi personaje es sobreprotector con sus hijos, apasionado y muy unido a su familia, pero sobre todo es auténtico", explicó Sofía al canal Fox News Latino.

"Gloria tiene mucho de mi propia personalidad, de la de mi madre y mis tías. Pero también conozco a mucha gente de Europa, personas judías, afroamericanas, hombres y mujeres que dicen verse reflejados en ella. Estoy orgullosa de mi personaje y del efecto que tiene en la sociedad, pero en ningún momento pretendo ser un símbolo de todos los latinos", añadió.

Las cuatro nominaciones consecutivas al premio Emmy y los muchos otros reconocimientos que ha recibido en estos años contribuyen a que Sofía Vergara irradie tanta seguridad en relación a su trabajo, pero sobre todo contribuye a esa seguridad el convencimiento de que mantenerse fiel a su personalidad le abre más puertas en Hollywood que los intentos vanos de acomodarse a las convenciones de la industria.

"Cuando me mudé a Los Ángeles, traté de deshacerme de mi acento colombiano y contraté a un entrenador vocal para hacerlo. Pensé que no sería muy difícil, pero estuve cuatro meses perdiendo dinero y recibiendo clases tres horas al día y cuatro días a la semana. Después de tanto trabajo, me di cuenta de que seguía fracasando en todas mis audiciones y al final me dije a mí misma: '¿Sabes qué? Voy a relajarme y a hacerlo lo mejor que pueda con lo que tengo'", confesaba la diva televisiva en el programa de entrevistas de Queen Latifah.

