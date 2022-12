Sofía Vergara alquila un lujoso ático en Nueva York

La estrella televisiva y su prometido Nick Loeb pagarán 11.000 dólares, aproximadamente 21 millones de pesos al mes por la nueva vivienda que acaban de alquilar en la ciudad de Nueva York, un amplio ático de 1.500 metros cuadrados situado en pleno centro de Manhattan y equipado con todo tipo de comodidades: el lugar perfecto en el que dar la bienvenida al período navideño.

Según lo publicado por el portal de noticias Celebuzz, el nuevo hogar de Sofía Vergara se ubica en el punto más alto de una de las torres residenciales más exclusivas de la ciudad, además de contar con un par de dormitorios y dos cuartos de baño cuyos grandes ventanales ofrecen una de las vistas más espectaculares de la Gran Manzana.



De la misma forma, la popular actriz y su pareja podrán dar rienda suelta a su pasión gastronómica en una inmensa cocina que, más allá de sus funciones habituales, acoge una pequeña bodega y una nevera especial para mantener delicadas bebidas como el champán en la temperatura ideal.



El recinto en el que se encuentra el bloque de viviendas cuenta con un llamativo jardín para el disfrute de los residentes, un gimnasio disponible a todas horas y un amable y servicial portero que no dudará en abrir y cerrar la puerta tantas veces como sea necesario.



El cambio de residencia de Sofía Vergara se producirá pocos días antes del día de Navidad, por lo que no resulta extraño que Nick Loeb se dejara ver a principios de esta semana trasladando numerosas cajas hasta las puertas de la torre en la que, en el caso de que opten por quedarse en Nueva York, la pareja brindará por la entrada del año nuevo.



Aunque el empresario estadounidense cuenta con un patrimonio económico envidiable, la protagonista de la serie 'Modern Family' también puede presumir de haber incrementado espectacularmente sus ganancias desde que se consagrara como la actriz mejor pagada de la televisión ; el resultado de años de duro trabajo que ahora se ven recompensados con un lujoso nidito de amor.



" No me da ninguna vergüenza admitir que me encanta ganar dinero y disfrutar de los placeres de la vida. Me gustan los negocios, tratar de desarrollar mis propios proyectos empresariales y hacer que las buenas ideas acaben siendo rentables. Tengo un ojo especial para las oportunidades y, por lo general, suelo ahorrar más dinero del que gasto", confesaba la artista en la revista Glam Belleza Latina.



Fuente: Bang Showbiz

CONTENIDO RELACIONADO