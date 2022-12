Sofía Loren gana una batalla legal de casi 40 años

La leyenda del cine italiano no podría estar más contenta después de que el tribunal supremo de su país la haya absuelto en un caso de evasión de impuestos que, de forma sorprendente, dio comienzo en el año 1974 y se había mantenido inalterable hasta el día de hoy.

Sofía Loren llevaba casi 40 años acudiendo con cierta regularidad a los juzgados para demostrar que no debía abonar parte de su patrimonio al estado italiano bajo ningún concepto, utilizando como argumentos una amnistía fiscal de 1982 de la que era beneficiara y el hecho de que lleva varios años residiendo en Suiza con su familia.

“Por fin se ha hecho justicia, no me puedo creer que después de tanto tiempo se haya obrado el milagro y me hayan dado la razón. Cuando menos te esperas que vayan a cambiar las cosas, viene un rayo divino a demostrarte que hay bondad en el mundo”, publicó el diario Corriere della Sera citando a la icónica diva del cine.

La estrella podrá finalmente desconectar de sus encontronazos con la justicia para centrarse en su esperada reaparición en la gran pantalla, un regreso al medio con el que Sofía echara un cable a su hijo Edoardo Ponti en su primer largometraje, ‘La voz humana’, y de paso dará una alegría a sus fans más leales.

Los problemas fiscales de Sofía Loren son una constante en su carrera, hasta el punto de que en los años 80 la intérprete pasó 17 días en prisión por alterar supuestamente los libros de cuentas relativos a su patrimonio. Tras admitir que su contable, ya fallecido, había cometido un error del que ella no se había percatado hasta el momento, la gran diva italiana salió del calabozo con la dignidad y la belleza intactas.

