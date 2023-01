Sofía Loren critica las redes sociales y la fama 'artificial' de los nuevos artistas

La emblemática actriz Sofía Loren no entiende que para conseguir ser famoso ahora un artista tenga que tener millones de seguidores en redes sociales como Twitter o Instagram, cuando antes lo importante era "la habilidad y el talento".

"En mi época, el mérito de una actriz y su habilidad estaba basado en su talento. Ahora cuando la gente me ve, sacan sus teléfonos para hacer fotos. No sé mucho sobre redes sociales, pero parece que eso es lo que hace que la gente sea más famosa. Mi era en Hollywood era mucho mejor, se te conocía por tu habilidad y tu talento. Fui muy afortunada de ser parte de esa época", declaró la actriz de 81 años a Page Six.

Además de evitar alcanzar el éxito de forma artificial, Sofía también aconseja a las actrices jóvenes no someterse a una cirugía plástica muy invasiva porque puede arruinar su belleza natural.

"Estas chicas jóvenes realmente necesitan ser más cuidadosas y selectivas con lo que hacen a sus cuerpos y caras. O sea, no puedes estar segura de si va a ser un buen médico... puedes acabar peor que como pensabas que estabas al principio", añadió.

Por: Bang Showbiz