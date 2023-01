Sobrina de Britney Spears se encuentra en grave estado tras sufrir un accidente

La hija de ocho años de la cantante Jamie Lynn Spears , hermana de la famosa princesa del pop Britney Spears , sufrió un accidente el pasado domingo durante una jornada de caza en el campo, a consecuencia del cual permanece ingresaba en estado grave. Jamie Lynn no se encontraba en ese momento junto a su pequeña Maddie, a quien tuvo siendo aún una adolescente junto a su entonces novio.

Según la información obtenida por el portal TMZ, el quad todoterreno que conducía Maddie volcó y la niña permaneció varios minutos bajo el agua antes de ser traslada en helicóptero a un hospital sin recuperar la consciencia. Sin embargo, un portavoz de la familia Spears ha afirmado que los detalles sobre el desgraciado suceso que han trascendido al público no son exactos, aunque ha querido agradecer el cariño y preocupación que han demostrado los fans de la intérprete, que se dio a conocer en la serie juvenil 'Zoey 101'.

Por su parte, el abuelo de la pequeña, Jamie Spears, se ha limitado a pedir a todos los fans de sus dos hijas que recen por su nieta.

La pequeña Maddie fue una de las grandes protagonistas, de manera indirecta, del documental 'Jamie Lynn Spears: When the Lights Go Out', que relataba la infancia y adolescencia de su madre a la sombra de la famosa Britney Spears y su posterior caída en desgracia tras quedarse embarazada a pesar de ser uno de los ídolos adolescentes americanos por excelencia. En el programa, Jamie Lynn -que contrajo matrimonio en 2014 con Jamie Watson- relataba sus esfuerzos para labrarse un nombre en la industria musical.

