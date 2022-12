Snoop Dogg pudo entrar en Reino Unido gracias a la reina Isabel II

El rapero Snoop Dogg asegura que la mismísima reina Isabel II de Inglaterra intercedió a su favor para evitar que fuese expulsado de Reino Unido después de ser acusado de asesinato cuando uno de sus guardaespaldas disparó y mató a un hombre desde el coche que él conducía -cargo del que acabaría resultando absuelto- porque sus "nietos" eran unos grandes admiradores suyos.

"Cuando intentaron expulsarme de Reino Unido, la reina hizo un comentario sobre lo mucho que les gustaba Snoop Dogg a sus nietos, añadiendo que yo no había hecho nada malo en Reino Unido. Así que básicamente me dio permiso para quedarme. Esos nietos crecieron hasta convertirse en los príncipes Guillermo y Enrique, así que tuve influencia sobre ellos, y ellos tenían influencia sobre su abuela, lo que me permitió entrar en este precioso país, Inglaterra. Les encanta mi música. Existe un cariño y un respeto mutuos", reveló el rapero al Observer Magazine del periódico The Guardian.

Pero los príncipes no son las únicas figuras públicas por las que Snoop Dogg siente un gran respeto, ya que también admira profundamente al presidente de los Estados Unidos Barack Obama, a quien apoyó durante la campaña electoral de 2008, lo que le permitió ser invitado a la Casa Blanca y fumarse un porro en uno de sus baños.

"Obama ayudó a legalizar la marihuana en Washington. Eso fue una pu*a pasada", apuntó.