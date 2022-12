Slash deja de lado el BMX para no lesionarse

El legendario Slash, quien fuera guitarrista de los Guns N' Roses, no ha dejado de lado su pasión por la bicicleta, pero sí su afición por el BMX -modalidad acrobática del ciclismo- ya que le preocupa poder caerse y que a sus 48 años una lesión grave le obligue a posponer sus conciertos.

"El BMX no consiste en dar vueltas por el vecindario, se trata de saltar y esas cosas, así que si me monto en una bici sé que me voy a caer sí o sí. Tengo un par de bicicletas en casa y me encantan, pero podría caerme y si me rompo algo antes de una gira lo peor que podría pasar es tener que verme obligado a llamar y decir: 'Ey, vamos a tener que posponer la gira que teníamos en mente porque me he roto la muñeca'", contó a Dermot O'Leary en la emisora BBC Radio 2.

Además de tener que dejar de montar en bicicleta, Slash ha tenido que buscar otro hogar para su querida serpiente Sam, ya que no puede hacerse cargo de ella mientras está de gira, pero está contento de que el reptil se encuentre feliz en su nueva casa.

"Sam está en el zoo de Nashville ahora. Estaba viajando mucho y como ha crecido tanto nadie de mi familia podía hacerse cargo de él. Debe medir entre 3 y 4,5 metros. Tengo que admitirlo, el zoo la ha puesto en un terrario mucho mejor que el que iba a construir yo, así que está feliz", apuntó.