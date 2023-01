Sinéad O'Connor recibe atención médica tras publicar una nota suicida

La cantante Sinéad O'Connor -que tuvo que someterse a una histerectomía el pasado mes de agosto- hizo temer a todos sus fans por su vida al publicar un mensaje este domingo en su cuenta de Facebook asegurando que se había registrado en un hotel de Irlanda bajo un nombre falso y que había tomado una sobredosis.

La intérprete irlandesa afirmaba en la alarmante publicación que llevaba semanas llorando sin parar porque sabía que su familia tardaría mucho tiempo en darse cuenta de su desaparición si decidía acabar con su vida. Ahora Sinéad está recibiendo atención médica después de que la policía lograra localizarla en Dublín, según informa People.

En el mensaje, la cantante mencionaba la batalla que mantiene con Frank Bonadio y Donal Lunny, padres de sus hijos Shane (11) y Yeshua (8). Además, también hacía referencia a la tensa relación que mantiene con su hijo mayor Jake (28) -fruto de su fallido matrimonio con John Reynolds- como uno de los motivos de la depresión en la que se encontraba sumida.

"Hay un límite en lo que se puede esperar que una mujer soporte. Lo que me han hecho esta semana ha sido demasiado cruel. Esta semana han conseguido acabar conmigo. Que los padres de mis hijos, Frank y Donal, y Jake hayan mantenido alejados [a mis pequeños] de mí sin ningún motivo y ayudados además por mi familia es una traición horrible. Es algo que lleva sucediendo desde que me sometí a mi operación. Las dos últimas noches han conseguido terminar conmigo. He tomado una sobredosis. No hay ninguna forma en la que pueda conseguir que me respeten. No estoy en casa, estoy en un hotel en Irlanda, he usado un nombre falso para registrarme. Si no publicara este mensaje, mi familia y mis hijos ni siquiera se darían cuenta. Podría llevar varias semanas aquí muerta y no se darían cuenta. Parece que soy una basura y merezco que me abandonen y me traten como una mi**da después de que me hayan extirpado el útero y los ovarios y a pesar de que mi hijo está gravemente enfermo. Soy una persona y una madre horrible, estoy sola. Llevo varias semanas llorando. Y todo el mundo me ha dado la espalda. Soy invisible. No le importo a nadie. Nadie se me ha acercado. He muerto ya un millón de veces por culpa de este dolor. Mi familia no me valora. No se enteraría de que he muerto de no ser porque les estoy informando ahora mismo. Enhorabuena chicos, por fin os habéis librado de mí", reza parte del mensaje que la artista publicó en su perfil de la red social.

Sinéad -que también es madre de la joven Roisin (19)- había compartido un mensaje poco antes en sus redes sociales informando a todos sus seguidores que había decidido abandonar la música porque era la culpable de todos sus problemas.

"Necesito un nuevo trabajo, una nueva casa. Una nueva vida... La música se ha terminado para mí. La música es la culpable de todo esto. Me ha vuelto invisible. Ha asesinado mi alma. Nunca jamás voy a volver a ella".

