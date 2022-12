Sinead O'Connor no olvida los insultos de Miley Cyrus y exige disculpas

La veterana intérprete ha vuelto a exigir públicamente a la controvertida Miley Cyrus que se disculpe por ofenderla no solo a ella sino a todos aquellos que padecen enfermedades mentales, una petición que hace referencia a las burlas que la joven intérprete dirigió a Sinead O'Connor a través de las redes sociales y que se concentraban precisamente en su trastorno bipolar y en sus intentos de suicido en el pasado.

A través de una nueva carta remitida a la exniña Disney, la irlandesa no ha dudado en volcar toda su furia por la hiriente actitud que, a su juicio, Miley ha venido desplegando en las últimas semanas hacia un colectivo que, como asegura O'Connor, necesita del apoyo y de la comprensión de las estrellas de la música en lugar de su desprecio. Por eso, la cantante ha solicitado a Miley que deje de llamarla "loca" cada vez que aparece en televisión o escribe un incendiario mensaje en Twitter.

"Has vuelto a llamarme loca en el programa de Matt Lauer [el presentador del 'Today Show' de la NBC estadounidense] y me parece indignante que sigas refiriéndote así a la gente que es como yo. Dijiste que no entendías por qué me había enfadado tanto contigo y creo que la razón está bastante clara", rezan algunas líneas de la misiva.

Otros motivos de la tensión que se ha generado entre las dos mujeres responden a la publicación, por parte de Miley, de numerosos mensajes de Twitter en los que Sinead O'Connor hablaba abiertamente de sus últimos intentos de suicido cometidos dos años atrás, un gesto que la irlandesa se ha tomado como una mofa imperdonable y que explica la fiereza con la que ataca a la irreverente vocalista en otros párrafos de su vehemente carta.

"Por tu culpa, no he parado de recibir correos electrónicos de gente que quiere verme muerta, que me piden que me suicide y abandone este mundo cuanto antes. En otras circunstancias esto podría haber sido letal, pero ahora soy una mujer fuerte que tiene que cuidar de cuatro hijos y que no va a ser amedrentada por alguien como tú", escribe en el texto.

Por: Bang Showbiz