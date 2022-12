Sinéad O'Connor: la más sexy gracias a Miley Cyrus

Pese a que su desencuentro con la controvertida Miley Cyrus acaparó los titulares de la prensa musical durante días, la cantante irlandesa Sinéad O'Connor está convencida de que su decisión de criticar públicamente el uso que la ex estrella Disney hace de su cuerpo para conseguir publicidad no ha hecho más que beneficiarle.

Aunque en su momento le valió el convertirse en el objetivo de las burlas de Miley por sus supuestos problemas mentales, Sinéad ha sido capaz de encontrar la inspiración en su discusión pública con la estrella juvenil a la hora de diseñar la portada de su nuevo álbum, donde aparece luciendo una imagen más seductora de lo habitual con un ajustado vestido y una peluca negra.

"Aprendí algo muy importante con todo aquel lío: consigues un montón de publicidad si sexualizas tu imagen. No hubo ningún pensamiento noble detrás de lo que elegí para la carátula, simplemente esa convicción", aseguró la cantautora al periódico The Daily Telegraph.

Sin embargo, los admiradores más conservadores de Sinéad pueden respirar tranquilos ya que su cambio de imagen no parece que vaya a ser permanente.

"Es realmente fascinante lo que un cambio de peinado puede llegar a hacer... Pero no creo que nadie espere que mantenga este aspecto. Solo me enfundé el vestido de látex y la peluca durante seis horas para hacer un vídeo. Fue muy desagradable porque no paraba de sudar, así fue como descubrí por qué no me visto más a menudo de manera femenina. Es demasiado trabajo", concluyó.