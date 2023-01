Sinéad O'Connor asegura que sus hijos están "muertos" para ella

La cantante Sinéad O'Connor ha anunciado que sus hijos Jake (28), Shane (11) y Yeshua (8) y su hija Roisin (19), así como los padres de estos y su hermana Eimear, están "muertos para ella" en un nuevo mensaje publicado en sus redes sociales, en el que afirma que ninguno de ellos le ha apoyado cuando más lo necesitaba y que ahora se niegan a responder a sus llamadas mientras se encuentra ingresada en el hospital tras compartir una nota suicida en Facebook el pasado domingo.

"Jake, Roisin, Jr., Frank, Donal, Eimear, no quiero volver a verlos nunca. Me han robado a mis hijos. Han sido lo suficientemente hipócritas como para venir al hospital, pero no estaban aquí cuando me desperté y ahora no responden al teléfono. Para ustedes soy una mi**da. Están muertos para mí, han matado a su madre.¡Me dejaron sola durante doce semanas! ¿Por qué he tenido que enterarme de que estaban aquí sentados en el hospital mientras estaba inconsciente? ¿Y ahora no responden mis llamadas? Asesinos, mentirosos, hipócritas. Todos ustedes. Son los culpables de esto", escribió la intérprete.

Publicidad

Sinéad anunció en el mensaje que publicó el pasado domingo que se había registrado en un hotel en Irlanda bajo un nombre falso y que había consumido voluntariamente una sobredosis de pastillas, lo cual hizo temer por su salud. La policía consiguió localizarle en Dublín ese mismo día y ahora la cantante está recibiendo ayuda médica.

Por: Bang Showbiz