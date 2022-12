Simon Cowell ya no decide en One Direction

Morgan Spurlock, director del documental 'This Is Us' basado en las peripecias de la joven banda británica, ha afirmado que el productor musical ya no tiene tanto poder sobre las decisiones que toma One Direction como antes.

"Él ya no participa en la vida de los chicos. Estoy seguro de que interviene de vez en cuando, pero no vota cada una de las decisiones que toma el grupo. Ellos han tomado las riendas de su carrera, son 1Democracy [una democracia]", aseguró el cineasta a la revista Seven del diario The Sunday Telegraph.

El director también ha afirmado que para esta cinta ha preferido alejarse lo máximo posible de la riqueza y el marketing originados por los miembros del grupo --Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik y Niall Horan-- para centrarse en "sus sueños y familia".

"No queríamos hablar sobre eso porque para mí no es la historia, ya que cada grupo tiene su propia promoción. Este es un documental sobre sus sueños y familia", señaló.

Un ejemplo de esta esencia familiar perseguida por el director se puede percibir en una de las escenas en la que Zayn le compra a su madre una casa, emotivo momento captado por Spurlock, quien desestimó la idea de que esta secuencia pudiera distorsionar la dinámica propia de una familia.

"¿Estás bromeando? Es una de las mejores cosas que puedes hacer. Si le compro una casa a mi madre ella estará eufórica. Para mí demuestra que a pesar de todo, los chicos siguen siendo personas normales", afirmó.

Fuente: Bang Showbiz