Simon Cowell se siente más creativo desde que es padre

El productor musical Simon Cowell se convirtió en padre por primera vez el pasado mes de febrero junto a su novia Lauren Silverman y aunque está disfrutando intensamente de la experiencia, no planea disminuir su ritmo de trabajo porque considera que desde que nació su hijo es más creativo.

"No voy a parar en lo que respecta a mi trabajo. Estoy muy motivado y quiero poner las cosas en marcha con 'Factor X'. Tengo muchas ganas de volver trabajar, lo que no deja de ser un sentimiento genial. Ha sido en parte gracias a Eric. Tener un hijo te da perspectiva y te llena de nuevas ideas y de creatividad", aseguró.

Entre sus próximos compromisos profesionales se encuentra incorporarse de nuevo como juez al programa 'Factor X', un rol que no cree que se vaya a ver afectado por su nueva paternidad ya que admite que tener un hijo no ha acortado sus horas de sueño, entre otros motivos, porque cuenta con ayuda.

"Lo llevo bien. Tenemos una niñera estupenda, y Eric es un encanto y no da ningún problema. No me tiene despierto toda la noche. De verdad. Me siento más tranquilo desde que me he convertido en padre. Sinceramente, me he relajado mucho", concluyó.