Simon Cowell no descarta casarse con Lauren Silverman

El magnate de la música ha dejado entrever entre risas que no descarta un posible matrimonio con la madre de su primer retoño, Lauren Silverman, con quien Simon Cowell mantuvo una secreta aventura amorosa que, al ser descubierta, aceleró el proceso de divorcio de la conocida celebridad neoyorquina.

"No descarto nada [en relación a la supuesta boda]. Si me hubieran preguntado el año pasado si pensaba tener un hijo a mi edad, seguramente habría respondido que no. Pienso que uno tiene que vivir el día a día y hacer lo que siente en cada momento", declaró en una entrevista a TMZ Live.

El productor británico, quien al principio se mostró algo descontento ante el embarazo de Lauren, está ahora muy emocionado por el nacimiento de su bebé y su inminente estreno como padre.

"Estas cosas pasan. Al principio me disgustó la idea, pero al final te acostumbras y ahora estoy entusiasmado. Además, si es un niño, habrá un 'miniyo' por aquí durante muchos años", afirmó al mismo medio.

De hecho, la estrella de televisión está poniendo todo de su parte para que Lauren se sienta relajada durante el periodo de gestación, y por eso ha alquilado un piso de lujo en Manhattan (Nueva York) --por 26000 dólares al mes-- para que se sienta cómoda.

"Lauren se mudó allí este fin de semana. Creo que ya está asentada y se la ve feliz", explicó Simon Cowell.

Por otro lado, la presentadora Amanda Holden, compañera de Simon en el programa 'Britain's Got Talent', ha apoyado a su amigo en su decisión de estrechar la relación con Lauren.

"Lauren me encanta, es fantástica, y me gusta la idea de que sigan adelante. Nunca hubiera pensado que Simon fuera a tener un hijo y mucho menos que se fuera a casar", comentó la presentadora a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Por: Bang Showbiz