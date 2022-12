Simon Cowell llama a su hijo 'renacuajo'

El famoso productor musical espera con tanta impaciencia la llegada de su primer retoño --fruto de su aventura amorosa con Lauren Silverman--, que no ha dudado en revelar públicamente las primeras ideas que le rondan la cabeza con respecto al futuro nombre del bebé. De esta forma, Simon Cowell ha asegurado que su propuesta favorita para poder dirigirse a su pequeño responde al nombre de "renacuajo", un original apodo que parece responder a los resultados arrojados por la primera ecografía del nonato.

"La llegada de mi hijo es todo un milagro, una de las mejores noticias que he recibido en mi vida a pesar de que era totalmente inesperado. En ningún momento me puse a planificar mi paternidad: llegó repentinamente y, aunque me ha costado hacerme a ello, ahora lo veo como una de las mejores experiencias que voy a vivir en el futuro próximo", admitió con orgullo al diario Daily Mirror antes de desvelar el sobrenombre que le tiene preparado a su hijo.

"Aunque todavía no ha nacido, yo ya me refiero a él como 'renacuajo' porque es la impresión que me dejó al ver su ecografía. No para de moverse y es muy pequeñito, pero lo que más me sorprendió al verle por primera vez es el hecho de que exista vida humana dentro de otro cuerpo. Nunca me familiarizaré con ese milagro de la naturaleza que, por otro lado, es tan convencional. Me parece precioso", aseveró.

El magnate de la industria discográfica no puede ocultar su entusiasmo por su inminente estreno en la paternidad, pese a que al mismo tiempo asegura sentirse preocupado por su falta de experiencia y por la escasa habilidad que siempre ha tenido a la hora de lidiar con el público infantil.

"Creo que los niños nunca se me han dado demasiado mal, aunque es verdad que nunca he tenido que responsabilizarme de uno como ahora. Sé que puedo ser un buen padre, pero para ello tendré que aprender antes nociones básicas como sostener a un recién nacido, alimentarle y bañarle. También espero no mimarle demasiado cuando sea un poco más mayor, ya que me da la impresión de que me va a costar imponer mi autoridad. Pero es verdad que sueño con llevar a mi hijo por primera vez a un circuito de karts", bromeó el famoso juez de 'Factor X'.



Por: Bang Showbiz