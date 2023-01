Simon Cowell desembolsa 25 millones de dólares en una nueva mansión en Malibú

Solo unas semanas después de pasar por el hospital como consecuencia de un aparatoso accidente sufrido en su casa de Londres, el productor Simon Cowell no solo ha demostrado que vuelve a estar en plena forma para seguir cultivando su faceta de juez implacable en programas tan populares como 'Factor X' y 'Britain's Got Talent' -dos formatos de su creación-, sino también que conserva intacto su buen olfato en lo que a sacar el máximo partido al mercado inmobiliario se refiere.

Tanto es así, y aprovechando que vuelve a disfrutar de una posición privilegiada en la industria televisiva de Estados Unidos gracias al éxito de 'America's Got Talent' -lo que contrasta con el rotundo fracaso que experimentó la versión norteamericana de 'Factor X' hace unos años-, el magnate británico no ha dudado en desembolsar nada menos que 25 millones de dólares en una lujosa mansión ubicada en la apacible ciudad de Malibú, una propiedad que cuenta con siete dormitorios y un sinfín de amplios espacios verdes en sus casi 1.000 metros cuadrados.

Sin embargo, como apuntan fuentes cercanas al mentor y responsable de bandas tan exitosas como One Direction y Fifth Harmony, el principal objetivo que se ha marcado con la adquisición de esta casa es la de contar con un refugio vacacional del que disfrutar junto a su hijo Eric (3) y su pareja Lauren Silverman -también madre del pequeño-, ya que su principal centro de operaciones californiano no es otro que la imponente vivienda que posee en el exclusivo barrio de Beverly Hills (Los Ángeles).

En cualquier caso, parece poco probable que la mansión londinense donde reside principalmente, en cuyas escaleras sufrió el desvanecimiento y la consiguiente caída que le llevó a ser ingresado de urgencia en un centro médico cercano, vaya a perder relevancia de cara a los próximos meses, teniendo en cuenta que la mayor parte de los negocios de Simon siguen gestándose en suelo británico y que el propio productor ha dejado patente en numerosas ocasiones lo cómodo que se siente en Londres.

Por: Bang Showbiz