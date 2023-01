Simon Cowell arremete contra Niall Horan: 'Conmigo estarías en el número uno'

A Simon Cowell, el 'descubridor' de One Direction y fundador del sello Syco, no le ha sentado nada bien que Niall Horan haya elegido una discográfica distinta a la suya para lanzar su primer sencillo en solitario, 'This Town', y ni siquiera se molesta en disimularlo. De hecho, ahora no ha dudado en lanzarle una indirecta al cantante acerca de la acogida de su nueva canción, asegurándole de que haberse quedado con él, ahora estaría en lo más alto de las listas de éxitos.

"Si se hubiera quedado conmigo, probablemente ahora tendría un tema en el número uno. Pero en su lugar, ¿quién esta en el número uno esta semana? James Arthur [uno de los artistas de Syco]. Me alegro mucho de que James haya regresado con nosotros y haya hecho un disco fantástico", se desahogó el magnate musical en una entrevista al Sunday Mirror.

El enfado de Cowell por la 'traición' de Niall se vería agravado por el hecho de que apenas unas semanas antes de que el guapo intérprete irlandés anunciara que había firmado un contrato discográfico con Capitol Records -división del grupo Universal Music-, su antiguo mentor aún alardeaba públicamente de la lealtad de su protegido mientras aseguraba que muy pronto anunciarían nueva música juntos.

"No era ningún secreto que Simon esperaba que Niall se mantuviera leal a él y que quería mantenerle como artista en solitario en el sello, porque sus planes pasaban por convertirle en una estrella al estilo de Justin Bieber. Trabajaron juntos desde el principio y mantenían una relación muy estrecha, pero Universal puso mucho dinero encima de la mesa. Simon se siente muy frustrado de que se haya ido a la competencia", aseguraba en aquel momento una fuente al periódico The Sun.

Por: Bang Showbiz