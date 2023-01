¿Siguiendo los pasos de Justin Bieber? Ariana Grande deja plantado a un programa de televisión

A pesar de tener una cita con el programa de televisión 'The Jonathan Ross Show' en Londres, la cantante Ariana Grande no apareció para la grabación, lo que provocó que Jonathan -presentador del programa- le llamase "pu** vaga".

"Ariana está en la ciudad. Nos dijeron que estaría en el coche a las seis de la tarde para estar aquí sobre las siete. Llegaron las siete y no estaba en el coche, luego las siete y media y seguía sin estar en el jodid* coche. Así que no creo que haya muchas esperanzas. Habíamos quedado con ella, pero la pu** vaga no ha venido. A lo mejor ha ido a comer por primera vez a Nando's [cadena de restaurantes]", explicó al público durante la grabación del programa, según cuenta el Daily Mirror.

Publicidad

Ver: En la boca, así fue el beso que Ariana Grande le dio a una amiga

Pero a pesar de sus críticas hacia Ariana, Jonathan prefirió concederle el "beneficio de la duda".

"No sé qué ha ocurrido. Vamos a dar a Ariana el beneficio de la duda y a no decir nada malo ni crítico. Pido perdón a aquellos que han venido con intención de verla".

Otros invitados del programa fueron la actriz Joan Collins, el actor Danny DeVito y la cantante Sheridan Smith, quienes tuvieron que esperar mientras hacían tiempo hasta la [finalmente inexistente] llegada de Ariana.

Publicidad

La no aparición de la artista estadounidense, quien iba a cantar su sencillo 'Focus', hizo que los invitados cerraran el programa cantando en karaoke el tema 'Nine to Five' de Dolly Parton.

Por: Bang Showbiz