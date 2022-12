"Siendo honesto, estamos más fuertes que nunca, lo que es increíble": One Direction

Los chicos de One Direction han tenido que adaptarse a "los grandes cambios" que ha experimentado el grupo tras la inesperada salida de su compañero Zayn Malik, pero a pesar de ello Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson reconocen estar "más fuertes que nunca".

"Hemos crecido, mentalmente sobre todo, aunque todavía somos muy inmaduros. Estamos aprendiendo a enfrentar las distintas cosas que nos atacan cada día. Estar en esta posición significa soportar una gran presión. Ha habido muchos cambios en la banda y tenemos que superar esas dificultades. Siendo honesto, estamos más fuertes que nunca, lo que es increíble", confiesa Liam a la edición estadounidense de la revista Teen Vogue.

Publicidad

Una de las nuevas canciones del que será el próximo álbum del grupo lleva por título el nombre de una chica, y no es precisamente el de Sophia Smith, su novia; pero eso no es algo que parezca preocuparle.

"He estado escuchando esta mañana el disco con Sophia. Hay una canción que tiene el nombre de una chica, que no es el de ella, en el título, pero está bien, no se lo toma mal. Estamos listos para sacar el disco. Va a arrasar. Te lo prometo. Es genial. Espero no sonar arrogante pero para mí es lo mejor que hemos hecho hasta el momento", añade Liam en la misma publicación.

Por Bang ShowBiz