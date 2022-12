Sia cumple cinco años sobria

La cantante Sia conmemoró este jueves en Twitter los cinco años que lleva sobria. Y feliz, animó a sus seguidores a seguir sus pasos y a no recaer en sus adicciones.

"Hoy, cinco años sobria. Si llevas poco tiempo sobrio, sigue así porque luego es algo increíble. PUEDES HACERLO", escribió en Twitter.

La artista de 39 años siempre ha sido muy abierta sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, e incluso llegó a contar que estuvo a punto de quitarse la vida en 2010 debido a las presiones de la fama.

"Estaba muy deprimida en ese entonces, fue uno de mis momentos más bajos. No creo que hubiera dejado de beber si no me hubiera enganchado al Xanax y al Oxycontin. Creo que los estuve tomando unos 10 meses cuando toqué fondo", contó anteriormente a Chris Connelly en ABC.

Fue un amigo, según contó posteriormente a la edición australiana de la revista OK!, quien trataba también de rehabilitarse, el que le salvó la vida animándole a luchar contra sus demonios.

"Había una pequeña voz en mí que quería vivir y lo único que sabía hacer era llamar a alguien que estaba también en el programa de rehabilitación, y hacía lo que me decía. Sigo sin beber ahora, por lo que estoy muy agradecida", contaba entonces.