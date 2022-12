Shia LaBeouf se hizo cortes en la cara para su nueva película

Puede que en la vida real sus excesos con el alcohol le hayan creado problemas con la justicia, pero cuando se trata de trabajo Shia LaBeouf sabe comportarse como todo un profesional capaz de impresionar a sus compañeros de reparto en la película 'Fury' con su empeño por dotar a la historia sobre unos soldados de la II Guerra Mundial del mayor realismo posible, incluso si ello implicaba lesionarse a sí mismo.

"Estábamos en la sala de maquillaje y a Shia le estaban pintando cortes en la cara, que parecían muy realistas. Pero él dijo: 'No, no parece que sean de verdad'. Salió al pasillo y cuando volvió me preguntó como si nada: '¿Quieres ver algo divertido? Fíjate en esto'. Y se cortó la cara con un cuchillo allí mismo. Y durante el resto de la película siguió reabriéndose las heridas de la cara. Son de verdad", aseguró su compañero de reparto Logan Lerman a la edición británica de la revista GQ.

La obsesión de Shia por ofrecer una actuación lo más realista posible en su último proyecto cinematográfico llegó hasta el punto de hacer que le sacaran uno de sus dientes.

"A ver, no lo hizo él mismo, sí que fue al dentista y le pidió que se lo sacara, pero aun así, es una petición muy rara", añadió.

Sus excentricidades le han llevado indirectamente a ser todo un experto en carros de combate ya que jamás permitió que ninguna otra persona manejara la metralleta del tanque de la que se ocupa su personaje en la ficción.

"Se pasó cada minuto del día en ese set. Shia es quien opera la torreta en cada una de las escenas, incluso cuando no necesitaba estar allí porque su trabajo como actor había concluido. Podría haber dejado que se ocupase cualquier otro. Pero ahí estaba él en cada toma", concluyó.