Shia LaBeouf se fotografió los genitales para conseguir un papel

Antes de ser seleccionado para participar en la película 'Nymphomaniac', el actor Shia LaBeouf tuvo que acceder a una peculiar petición por parte del equipo de producción: enviarles fotografías de su zona íntima.

"Lo primero que me pidieron los miembros de producción fue una captura de mis partes íntimas. No lo voy a olvidar nunca porque llegué a sentir verdadero miedo. Aunque sé que Lars (von Trier, director de la cinta) no tuvo nada que ver con esto", reveló el intérprete durante una entrevista a la productora cinematográfica Zentropa Productions.

Pese al susto inicial, Shia respondió positivamente a la peculiar petición, y hasta está convencido de que su rapidez de respuesta fue un factor clave para hacerse con el papel en la película, cinta que narra la historia de un adicto al sexo.

"Creo que en realidad era una especie de prueba para ver cuánto tardaba en enviarles la foto, aun sabiendo que después se podría publicar en internet. Tardé como unos 20 minutos en mandársela, y estoy convencido de que mi determinación fue clave para que me eligieran", aseguró.

Y de la fotografía pasó al video. Debido a la gran cantidad de escenas de cama que había en el rodaje, Shia también decidió enviar videos en los que él mismo aparecía intimando con su pareja.

"También les envié videos en los que aparezco teniendo sexo con mi novia. Creo que por eso me dieron el trabajo", señaló el actor entre risas.

Por: Bang Showbiz