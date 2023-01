Shia LaBeouf: 'Reflexionar sobre mis errores me hace más creativo'

El actor Shia LaBeouf, arrestado por quinta vez debido a una intoxicación en la vía pública en octubre, piensa que reflexionar sobre sus errores ayuda a su creatividad.

"Cuando estoy intranquilo con mi creatividad, pienso en todos los fracasos en la vida y el arte. Pensar en mis equivocaciones afloja la parálisis del miedo. Es liberador joderla y recuperarse", explicó al hablar sobre sus detenciones en 'Error Breeds Sense' (El error alimenta el sentido), texto escrito para el libro 'Prison Ramen: Recipes and Stories from Behind Bars' (El ramen en prisión: recetas e historias tras los barrotes).

A la edad de 11 años ya contaba a su espaldas con dos detenciones.

"Me han detenido cinco veces. La primera vez tenía solo nueve años. Fue en Pacoima (California). Me arrestaron por robar un par de Nike Cortez de una tienda local y estuve detenido durante seis horas. La segunda vez tenía once años, fue en la ciudad de Tujunga en California. Fui arrestado por robar una Gameboy Pokémon de Kmart. Esa vez también estuve encerrado durante seis horas", recuerda.

A pesar de sus experiencias de adolescente, Shia no pensó en las consecuencias de sus actos hasta que fue detenido por intento de apuñalamiento a los 20 años.

"La tercera vez tenía 20 años, en Van Nuys (California). Traté de apuñalar a mi vecino y pasé dos días en la cárcel. Mientras estaba ahí, al menos entendí que estar en la cárcel no es lo que hay que hacer. Es una mier*a".

Sin embargo, el comportamiento conflictivo del artista continuó.

"La cuarta vez estaba en Chicago, y no quería salir de Walgreens por lo que me llevaron a pasar la noche al calabozo. Por alguna razón, dormí mejor que nunca".

Shia también habla en su ensayo sobre el arresto el año pasado tras interrumpir la obra 'Cabaret' en Broadway.

"La ocasión más reciente [en la que he sido arrestado] ha sido en 2014 cuando tenía 28 años y estaba en Nueva York. Fui a ver la obra 'Cabaret'. No me porté muy bien durante la representación y acabé pasando veinticinco horas o más tras los barrotes...".

Sin embargo, Shia aún recuerda el mejor momento de su última vez en el calabozo: comer un "sándwich de huevo increíble", lo que dio lugar a la receta de sándwich de ramen con huevo y lechuga incluida en 'Prison Ramen'.