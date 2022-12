Shia LaBeouf fue 'violado' durante una exposición de arte

El actor Shia LaBeouf ha revelado que fue violado durante la instalación de arte conceptual que protagonizó en una galería de Los Ángeles a principios de este año, en la que el público era invitado a sentarse frente al intérprete en completo silencio después de elegir un objeto entre una amplia selección.

"Una mujer vino con su novio, que en el momento en que sucedió todo esto estaba fuera. Se dedicó a pegarme latigazos en las piernas durante diez minutos y después me quitó la ropa y procedió a violarme. Había cientos de personas en la cola cuando ella salió de allí con el pelo alborotado y el pintalabios corrido. No fue nada agradable, no solo para mí sino también para su pareja", declaró Shia a la revista Dazed and Confused.

Publicidad

Para el actor, lo más duro de dicho encuentro no fue la experiencia en sí, sino el hecho de que su novia Mia Goth -a quien conoció durante el rodaje de la película 'Nymphomaniac'- había acudido al museo aquel día para visitarle.

"Encima mi chica también estaba esperando en la cola para verme porque era el día de San Valentín y yo estaba viviendo en la galería mientras duraba la exposición. Estuvimos separados cinco días, sin poder hablar. Así que ella también lo pasó fatal, supongo que la noticia de lo ocurrido llegó hasta ella. Cuando le tocó su turno me pidió una explicación, pero yo no podía hablar, así que nos sentamos en silencio con ese trauma. Fue muy doloroso", añadió Shia.

Por: Bang Showbiz